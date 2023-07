Ganzen veroorzaken nog steeds meeste landbouwschade

Ganzen veroorzaken nog steeds de meeste schade aan landbouwpercelen. Grote groepen ganzen vreten in recordtempo een grasland kaal. In 2022 waren de vogels verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaalbedrag aan uitgekeerde faunaschade. Het totaalbedrag van ruim 44 miljoen euro was hoger dan in 2021, toen er in totaal bijna 37 miljoen euro aan schade vergoed werd, meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies schadezaken afhandelt.

BIJ12 kreeg driehonderd aanvragen voor vergoeding van wolvenschade binnen. Dat was meer dan in 2021, zegt het bureau. Toch bedraagt de wolvenschade maar 0,5 procent van het totaalbedrag aan uitgekeerde faunaschade. Er is in totaal 235.188 euro vergoed na een wolvenaanval. Daarmee komt de schade die wolven veroorzaken aan vee niet eens in de top 10 van de diersoorten die voor veel schade zorgen. In dat lijstje staan vier soorten ganzen, enkele andere vogels, de das en het wild zwijn.

De uitgekeerde schadebedragen zijn volgens BIJ12 niet alleen gestegen omdat er meer aanvragen waren, de prijs van gras is in 2022 ook gestegen. Als ganzen een grasland kaalvreten, moet een boer vervangend voer voor zijn vee kopen. De kosten daarvan worden vergoed door de provincies. Friesland en Noord-Holland, waar veel brandganzen zitten, keerden de meeste schade uit. De minste schade is uitgekeerd in Flevoland, gevolgd door Noord-Brabant. Provincies vergoeden geen schade die wordt aangericht door dieren die niet van nature in Nederland thuishoren, zoals nijlganzen.