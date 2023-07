Kaag beslist pas na zomer of ze KLM aanpakt om schenden afspraken

Minister Sigrid Kaag (Financiƫn) besluit pas na het zomerreces over eventuele vervolgstappen tegen KLM, dat zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden voor de ontvangen staatssteun tijdens de coronacrisis. Een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid daarvan duurt langer dan gehoopt, laat zij de Tweede Kamer weten.

Toen in 2020 het mondiale vliegverkeer bijna stillag door de coronapandemie, schoot het kabinet KLM te hulp. Een groep banken gaf een noodkrediet, waarvoor de overheid garant stond. In ruil daarvoor moest KLM beloven de kosten structureel te verlagen, onder meer door een loonoffer van het personeel. Er werd een staatsagent aangesteld, Jeroen Kremers, die erop moest toezien dat dit ook gebeurde.

KLM maakt inmiddels geen gebruik meer van overheidssteun en de rol van Kremers is dan ook uitgespeeld. In zijn laatste verslag schreef hij evenwel dat het bedrijf de voorwaarden voor de ontvangen steun heeft geschonden. Zo is een deel van de behaalde kostenbesparingen alweer tenietgedaan, onder meer door een winstuitkering aan het personeel.

Dat de schending van de afspraken tot dusver onbestraft is gebleven, schaadt volgens Kremers het gezag van de overheid. Hij opperde in zijn rapport ook een aantal vervolgstappen die Kaag zou kunnen zetten. De minister zou naar de rechter kunnen stappen, of een nog openstaande belastingschuld als drukmiddel kunnen gebruiken.

De Tweede Kamer wil niet dat Kaag het erbij laat zitten, zo bleek vorige maand in een commissiedebat. Onder meer de VVD, D66, CDA en PvdA vroegen de minister de mogelijkheden om KLM alsnog aan te pakken in kaart te brengen. Zij heeft daarvoor twee externe adviseurs aan het werk gezet, waaronder de landsadvocaat.

“Het voornemen is nu om de juridische analyses in de zomer af te ronden”, schrijft Kaag. Op basis daarvan zal het kabinet een besluit nemen, maar dat wordt dus pas als de Kamer terug is van het zomerreces.