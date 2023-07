Man opgepakt met openstaande celstraf van anderhalf jaar

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Geleen een man opgepakt die nog zo’n anderhalf jaar aan celstraf open had staan. De man probeerde zich vergeefs in de kelder van zijn woning te verstoppen, maar agenten wisten hem binnen tien seconden te traceren.

In totaal moest de man nog 537 dagen gevangenisstraf uitzitten. Waarvoor maakte de politie niet bekend. Om de man op te kunnen pakken, viel de politie zijn woning in de wijk Lindenheuvel binnen. “De veroordeelde wilde nog verstoppertje spelen in zijn kelder, maar zijn verstopskills lieten te wensen over, waardoor hij al binnen tien seconden af was!”, aldus de politie dinsdag op Instagram.