Arriva legt treinverkeer in Friesland en Groningen stil om storm

Openbaarvervoerbedrijf Arriva legt het treinverkeer in Friesland en Groningen vanaf woensdagmorgen 10.00 uur helemaal stil. Dat gebeurt vanwege zomerstorm Poly, waarvoor in het noorden van het land code rood geldt. De NS besloot eerder woensdag al om het treinverkeer in Noord-Nederland te staken.

Arriva probeerde om de treinen op regionale lijnen in de twee noordelijke provincies door te laten rijden, maar omwille van de veiligheid moest het bedrijf daarmee stoppen, laat Arriva op Twitter weten. Er rijden nu helemaal geen treinen meer in Friesland en Groningen.

Volgens spoorbeheerder ProRail is het onverantwoord om in het noorden met treinen te blijven rijden. Pas als de storm voorbij is en alle schade is opgenomen wordt besloten of de treinen weer kunnen gaan rijden, meldt de spoorbeheerder. ProRail adviseert reizigers om woensdag thuis te blijven.