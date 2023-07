Dringend advies om goederenvervoer stil te leggen bij code rood

Bedrijven actief in het goederenvervoer in regio’s waar woensdagochtend code rood van kracht is, wordt dringend geadviseerd het vervoer stil te leggen. Dat laat ondernemersorganisatie evofenedex weten. Door zeer sterke windstoten kunnen bijvoorbeeld vrachtwagens kantelen. Evofenedex stelt dat bij code rood veiligheid voorop staat.

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat zegt dat mensen niet de snelweg op moeten gaan in het gebied waar code rood geldt.

Ook bij code oranje geldt er voor het goederenvervoer over de weg een aantal dringende adviezen, zoals het bespreken van het (tijdelijk) stilleggen van vervoer met afnemers en vervoerders. Het mijden van kritieke punten, zoals tunnels en bruggen, wordt dringend aangeraden. Verder is het belangrijk om de situatie op de weg voortdurend te evalueren met de vervoerders en chauffeurs, aldus evofenedex.