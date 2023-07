Eerste schademeldingen door storm Poly

Storm Poly zorgt woensdagochtend voor schade in Nederland. De eerste schademeldingen zijn binnengekomen bij verzekeraar Interpolis, meldt een woordvoerster. Ook verzekeraar a.s.r. heeft de eerste telefoontjes over schade binnengekregen.

Interpolis laat weten dat het aantal schademeldingen tot nu toe “meevalt”. “Er is een klein tiental aan meldingen binnengekomen”, aldus de woordvoerster. Uit welke regio de meldingen binnenkwamen kon Interpolis nog niet direct zeggen. In het noordwesten van het land geldt momenteel code rood vanwege de storm.

“A.s.r. neemt tot nu toe geen grote hoeveelheid schademeldingen waar door de weersomstandigheden”, zegt een woordvoerster. “Het aantal inkomende oproepen door de storm is laag, een handvol, en er is nog geen sprake van grote schademeldingen.” De verzekeraar zegt verder “goed voorbereid” te zijn op het aantal schademeldingen, onder meer in de bezetting aan de telefoon.

Op sociale media staan meldingen van de brandweer die uitrukt voor stormschade door omgevallen bomen en omgewaaide hekken en steigers, zoals in Hazerswoude-Rijndijk in Zuid-Holland. Poly is de tweede zware julistorm in Nederland in meer dan honderd jaar.

Op Twitter roepen diverse veiligheidsregio’s op niet meteen 112 te bellen voor stormschade. “Bel 112 alleen in noodgevallen”, zegt de Veiligheidsregio Kennemerland. Deze veiligheidsregio riep eerder in de ochtend ook al op tot het niet meteen bellen van de nationale alarmlijn, omdat deze dreigt overbelast te raken in die regio.

Als er geen spoed is, maar wel de brandweer ter plaatse nodig is, kunnen mensen 0900-0904 bellen.