Kamer bestempelt hongersnood in Oekraïne als genocide

De hongersnood begin jaren dertig van de vorige eeuw in Oekraïne was genocide. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de motie van D66 waarin dit wordt uitgesproken. In Oekraïne staat de hongersnood, waarbij miljoenen omkwamen, bekend als de Holodomor. Het land maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie.

De hongersnood in 1932 en 1933 was het resultaat van beleid van Sovjet-leider Josef Stalin. De hongersnood was het gevolg van de collectivisatie van de landbouw. Verder deporteerde het bewind veel boeren naar Siberië. En graan werd massaal in beslag genomen, elders in het land gebruikt en vooral aan het buitenland verkocht.

Het Europees Parlement nam eind vorig jaar al een resolutie aan waarin de hongersnood tot volkerenmoord werd bestempeld. Het parlement zag een parallel met de Russische misdaden na de inval vorig jaar in Oekraïne en riep landen en organisaties op de Holodomor ook te erkennen als genocide.

De motie van D66 wordt in elk geval gesteund door de drie andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie waarmee het een meerderheid heeft. De motie – waarover donderdag wordt gestemd – vraagt niets van het kabinet. Twee jaar geleden meldde het kabinet de Holodomor (nog) niet te kunnen erkennen als volkerenmoord.