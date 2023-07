De Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is gesloten voor alle verkeer wegens de storm die over het land raast. Verkeer moet omrijden via Amsterdam, laat FlevoWegen weten.

Eerder woensdag werd de N307 al gesloten voor vrachtverkeer en verkeer met aanhangers. Daarna werd een snelheidsbeperking ingesteld, maar rond 09.30 uur is de dijk helemaal afgesloten. Het is niet bekend wanneer de verbinding weer opengaat.