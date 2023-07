Meerdere vervoersbedrijven laten geen bussen rijden om storm

Meerdere vervoersbedrijven hebben vanwege de storm het busverkeer stilgelegd. Arriva, Connexxion, Keolis en EBS melden dat ze sinds woensdagochtend in sommige provincies en regio’s niet meer rijden.

Connexxion meldt dat de bussen door de storm de komende uren in de provincie Noord-Holland niet meer rijden. In de provincie Zuid-Holland en in Lelystad (Flevoland) is het busverkeer door Arriva stilgelegd. Daarnaast rijden de treinen van Arriva in Friesland en Groningen ook niet meer door de storm.

Ook in Almere rijden er geen bussen en treinen van Keolis. Volgens Keolis liggen er te veel bomen en takken op de busbanen waardoor het rijden daar te gevaarlijk is. EBS meldt dat het busverkeer in de regio tussen Amsterdam en Hoorn (Noord-Holland) is stilgelegd om onveilige situaties te voorkomen.