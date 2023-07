Meldkamers druk met omgewaaide bomen en rondvliegende takken

Meerdere veiligheidsregio’s hebben het woensdagochtend druk met meldingen van schade door de storm die over het noordwesten van het land raast. In Flevoland kwamen tot dusver zo’n vijftig meldingen binnen, laat een woordvoerster weten. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen.

Mensen moeten het noodnummer 112 alleen bellen bij levensbedreigende situaties, lieten meerdere regio’s eerder op de ochtend al weten. In Flevoland komen zowel via het noodnummer als via een algemeen nummer van de brandweer vooral berichten binnen over bomen die op omvallen staan en takken die rondwaaien. “Het is wel even druk nu”, zegt een woordvoerder.

In het noorden van het land zetten de meldkamers extra mensen in, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Frysl├ón weten. Stormmeldingen moeten via de gemeente worden gedaan, het noodnummer moet alleen gebeld worden in levensbedreigende situaties. In het noorden van het land ligt het openbaar vervoer stil vanwege de storm. Dat zal het aantal meldingen wel dempen, denkt de woordvoerder. Het aantal meldingen valt in Friesland nog mee. “Het waait wel hard en er vallen takken van de bomen.”

In de Gooi- en Vechtstreek zijn volgens een woordvoerster rond de tien meldingen gedaan tot nu toe. “Het is wel druk, maar we zijn niet overbelast.”

In de regio Groningen is de storm nog niet echt begonnen, aldus de veiligheidsregio daar. “Einde van de ochtend, begin van de middag, dan gaat het hier beginnen.”

Voor storm Poly is code rood afgegeven in het noordwesten van het land.