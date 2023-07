Oppositie Utrecht hekelt onduidelijkheid en lekken akkoord

De oppositiepartijen in Utrecht hekelen het gebrek aan duidelijkheid en keuzes in het coalitieakkoord van de provincie. Daarnaast zijn de partijen ook niet te spreken over het lekken van het akkoord naar media.

Een conceptversie van het akkoord was afgelopen weekend al in handen van het AD en van RTV Utrecht. Die versie was bijna een op een hetzelfde als de uiteindelijke versie, volgens partijmedewerkers. Beide media hadden al een uitgebreide analyse op basis van die versie en veel Statenleden lazen daar ook eerst de informatie. De officiƫle versie werd donderdag om 10.00 uur onder embargo verstrekt en om 15.00 uur openbaar gemaakt.

Waar de meeste partijen wel positief over waren, was dat er nog een akkoord is gekomen voor het zomerreces. Door de snelheid, de partijen hebben uiteindelijk vier weken inhoudelijk met elkaar gesproken, scheelt het aan details, volgens meerdere partijen. Jan Breur van de SP zei dat er nergens echte keuzes worden gemaakt. “Dat is prettig, zodat wij ook kaders kunnen stellen, maar het is lastig, omdat we nooit kunnen zien wanneer een ambitie is gehaald.”

PVV en Forum voor Democratie vielen ook over het gebrek aan concrete plannen. 50PLUS was vooral niet te spreken over de plannen voor windmolens, die in een uiterst geval met dwang kunnen worden geplaatst.