ProRail gaat schade aan spoor opnemen zodra storm geluwd is

Zodra de storm Poly geluwd is, gaat ProRail de schade aan het spoor opnemen. Volgens een woordvoerder van de spoorwegbeheerder is vooralsnog alleen bekend dat in de buurt van Zaandam een boom op de bovenleiding is gevallen. “Maar dat zal vermoedelijk op meer plekken gebeuren. Als de storm voorbij is, gaan we schouwen. Pas dan hebben we een totaalbeeld en weten we hoe lang het treinverkeer stil blijft liggen.”

De NS heeft het treinverkeer in het noordelijk deel van Nederland volledig stilgelegd. Ook van en naar Utrecht Centraal rijden geen treinen meer. De NS verwacht dat in ieder geval tot 16.00 uur geen treinen rijden in Noord-Nederland.

“We verwachten dat het vanaf 13.00 uur wat minder gaat stormen”, aldus ProRail. “We hebben dan een aantal uur nodig om te schouwen. Als we schade tegenkomen, moeten we dat herstellen. Dat zal dan sowieso niet voor 16.00 uur lukken. Als de schade op heel veel plekken groot is, heeft het misschien wel helemaal geen nut om vandaag weer te gaan rijden. Maar dat is speculeren.”

De spoorwegbeheerder had dinsdagavond al voorzorgsmaatregelen aangekondigd. Zo staan extra ProRail-medewerkers van incidentenbestrijding paraat, is materiaal op bouwplaatsen goed vastgezet en staat er een zogeheten afsleeplocomotief klaar. “Maar op dit moment heeft het heel weinig nut om het spoor op te gaan. Het is te gevaarlijk en er rijdt nu niets. Het heeft ook geen nut om schade te herstellen, omdat 3 meter verderop weer een boom kan omvallen.”