Staatsbosbeheer adviseert weg te blijven uit bos met stormschade

Staatsbosbeheer adviseert recreanten om voorlopig even weg te blijven uit bossen die stormschade hebben opgelopen. Er kunnen nog veel losse takken hangen in de bomen en dat kan gevaarlijk zijn. Bovendien gaat de natuurbeheerder met grote machines aan het werk om de stormschade op te ruimen.

De grootste schade lijkt te zijn ontstaan in de bossen rond Haarlem en Amsterdam, zegt Staatsbosbeheer. Op Landgoed Elswout bij Overveen zijn twintig grote bomen met wortel en al omgewaaid. Ook in het Diemerbos in Diemen liggen veel bomen plat. Maar op andere plekken is nauwelijks schade. Zo bleef het Robbenoordbos in de Kop van Noord-Holland vrijwel helemaal gespaard.

Boswachters gaan woensdagmiddag op pad om te inventariseren hoe groot de schade in de bossen is. Ze laten via sociale media weten in welke bossen gewerkt wordt en welke natuurgebieden gewoon toegankelijk zijn, zegt Staatsbosbeheer.