Timmermans bouwt bruggen voor- en tegenstanders natuurherstelwet

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie denkt “alle benodigde elementen” te hebben om de voor- en tegenstanders van een Europese natuurherstelwet “mogelijk dichter bij elkaar te brengen”. Het Europees Parlement stemt naar verwachting volgende week over zijn voorstel om flora en fauna in de EU te herstellen maar er is vooralsnog grote weerstand tegen.

Timmermans zei dit woensdag bij de presentatie in Brussel van versoepelde wetgeving voor genetisch aangepaste gewassen en een bodemwet. Die voorstellen zouden als wisselgeld kunnen dienen om tegenstanders van de natuurherstelwet over de streep te trekken. “We proberen bruggen te bouwen tussen de verschillende posities en misschien kunnen deze voorstellen helpen”, aldus de klimaatman van het dagelijks EU-bestuur.

Eerder verwierpen de parlementscommissies landbouw en visserij de omstreden natuurherstelwet, terwijl de belangrijke milieucommissie er vorige week niet in slaagde daar tot een gezamenlijk standpunt over te komen. De kwestie moet plenair worden beslist.

Vooral de machtige christendemocraten, die zijn verenigd in de Europese Volkspartij (EVP), zijn tegen de natuurherstelwet maar velen zijn voor het toestaan van moderne gentechnieken om voldoende voedsel te verzekeren. Bij linkse partijen is de positie veelal omgekeerd. CDA-delegatieleider en lid van de milieucommissie Esther de Lange vindt dat de gengewassenwet “beter laat dan nooit” is gekomen.

“Wat ons betreft had dit voorstel tegelijkertijd met de natuurherstelwet gepresenteerd moeten worden”, zegt De Lange. Ze stelt dat als wordt verlangd dat boeren minder bestrijdingsmiddelen gebruiken ze op andere wijze hun gewassen moeten kunnen beschermen of telen. “Bovendien had zo’n pakketaanpak ook tot meer gezamenlijkheid tussen de verschillende fracties kunnen leiden. Een gezamenlijke behandeling had een echt compromis kunnen opleveren. Dit is een gemiste kans voor de Europese Commissie.”

Maar in de EVP is volgens ingewijden ook een machtsstrijd bezig, tussen de meer conservatieve leden onder aanvoering van de Duitser Manfred Weber enerzijds en de meer progressieven anderzijds die op de hand zouden zijn van Timmermans’ baas Ursula von der Leyen, eveneens Duits.