Verkeer wordt van A9 tussen Akersloot en Uitgeest gehaald

Rijkswaterstaat haalt verkeer dat al uren in de file staat op de snelweg A9 in Noord-Holland van de weg. De weg van Alkmaar naar Amstelveen werd woensdag even na 08.30 uur afgesloten wegens omgewaaide bomen op de weg.

Volgens de wegbeheerder konden de stilstaande bestuurders tussen Akersloot en Uitgeest niet eerder worden geholpen door het slechte weer. Ze worden nu weggeleid via een tijdelijke doorgang.

De weg blijft voorlopig dicht, aldus Rijkswaterstaat, want er liggen tientallen bomen en takken op de weg. Op omliggende provinciale en lokale wegen staan lange files van verkeer dat probeert om te rijden. Rijkswaterstaat raadt iedereen in Noord-Holland en de noordelijke provincies aan om niet de weg op te gaan vanwege de storm.