Vier grote steden: minister moet hoge werkdruk raadsleden oplossen

De raadsleden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ervaren een te hoge werkdruk en daar moeten snel oplossingen voor komen. Dat schrijven de dagelijkse besturen van de raden woensdag in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens de vier grote steden staat de lokale democratie onder druk omdat het uitoefenen van taken steeds meer tijd van raadsleden vraagt. Dat leeft overigens niet alleen in de grote steden, zo benadrukken ze, maar daar speelt ook de grote schaal van problemen mee, en daarnaast zijn er grootstedelijke problemen als armoede, criminaliteit, vandalisme en toerisme.

“In Amsterdam is de verhouding 1 raadslid op 20.500 inwoners, terwijl dit bijvoorbeeld in Zaanstad 1 op 4100 is en in Enkhuizen 1 op 1200. Wij willen graag meer in gesprek met onze inwoners, ook om het vertrouwen te houden of terug te winnen. Maar het ontbreekt ons aan tijd”, zo staat in de brief. “Het komt steeds vaker voor dat raadsleden stoppen met hun raadswerk omdat zij het niet langer kunnen combineren met een gezin en betaald werk. Ook vallen raadsleden (tijdelijk) uit vanwege stress en overbelasting.”

De grote steden stellen voor dat de minister met een hogere vergoeding komt voor het raadswerk, gebaseerd op de hoeveelheid inwoners in de gemeente. “Dan zouden raadsleden minder betaald werk ernaast hoeven te doen.”

Ook zouden er in gemeenten met veel inwoners meer raadsleden moeten komen, zodat de verhouding minder scheef is. Verder vragen de steden om externe commissievoorzitters die extra taken, zoals het voorzitten van commissies of deelnemen aan werkgroepen, over kunnen nemen. Ook vragen ze om betere en meer flexibele voorwaarden voor ziekteverlof.