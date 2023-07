Vrouw (51) in Haarlem overleden door boom op auto

In Haarlem is een 51-jarige vrouw overleden nadat een boom op haar auto terecht was gekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Het incident gebeurde op de Marnixstraat.

Ter plaatse is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar ze is aan haar verwondingen overleden, zegt de politie.

De vrouw zat als bijrijder in de auto. De bestuurder is niet gewond geraakt.

De politie in Noord-Holland heeft het “ontzettend druk” vanwege de vele meldingen van omgevallen bomen en stormschade. Een volledig beeld van de omvang van de schade heeft de politie op dit moment nog niet.