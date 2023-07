Kabinet praat donderdag verder over migratieplan

De onderhandelingen in het kabinet over een migratieplan worden donderdag voortgezet. De gesprekken woensdagavond waren taai en stevig, zeiden enkele bewindslieden na afloop. Premier Mark Rutte denkt dat de coalitie er uit gaat komen, CDA-minister Hugo de Jonge vindt dat de partijen er uit móeten komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaat er nog steeds vanuit dat er vrijdag in de ministerraad een besluit wordt genomen.

“Maar je hebt geen deal tot dat je een totaaldeal hebt”, zei Van der Burg na afloop van het beraad, ruim na middernacht.

De gesprekken waren onder meer taai omdat “de verschillen tussen de vier partijen vandaag nadrukkelijk aan de orde zijn geweest”, zei Van der Burg. “Maar verschillen zijn er om te overbruggen”, benadrukte hij. De staatssecretaris denkt dat dat ook gaat lukken.

Volgens premier Mark Rutte zijn er “zakelijke gesprekken” gevoerd over een “moeilijk onderwerp”. Net zoals hij eerder woensdag zei, is er volgens Rutte geen sprake van een crisis in het kabinet. “Er is geen crisis, we zijn in gesprek.”

De onderhandelingen begonnen om 21.30 uur en werden gevoerd door een stevige kabinetsdelegatie. Naast Rutte, de drie vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Carola Schouten (ChristenUnie) en Wopke Hoekstra (CDA), en Van der Burg en De Jonge, schoven ook minister Rob Jetten (Klimaat, D66) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg, ChristenUnie) aan. De al maanden durende gesprekken worden onder leiding van justitieminister Dilan Yeşilgöz gevoerd.

De vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben volgens Van der Burg woensdagavond “allerlei scenario’s met elkaar verkend en daar gaan we morgen mee verder.”

VVD en CDA staan een strenger asielbeleid voor dan D66 en de ChristenUnie.

Hoekstra en De Jonge zeiden opnieuw dat de verschillen tussen de vier partijen groot zijn. “Ze hebben allemaal een ander vertrekpunt”, zei de CDA-leider. Volgens De Jonge zet het CDA zich er “sterk voor in” om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Dat is “vooralsnog” niet gelukt, moest hij erkennen.

Even voor middernacht kwam Kaag als eerste naar buiten. Volgens haar zijn er “goede gesprekken” gevoerd. Volgens vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) die even later naar buiten kwam, ging het om “intensieve en echt gesprekken op inhoud, die nog niet zijn afgerond.”

VVD en CDA bleven nog ruim een half uur langer op het ministerie van Algemene Zaken. “We hadden nog wat te bespreken”, zei De Jonge.