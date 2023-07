KLM en Transavia druk met omboeken reizigers Schiphol na storm

KLM en Transavia werken naar eigen zeggen “met man en macht” om een vervangende vlucht te vinden voor de door de storm van woensdag gedupeerde reizigers. Hoeveel van hen zijn gestrand op Schiphol dan wel alsnog zijn vertrokken vanaf de luchthaven, kunnen beide luchtvaartmaatschappijen echter niet aangeven.

Zo zegt een woordvoerster van KLM geen uitspraken te doen over aantallen, ook niet over het aantal reizigers dat alsnog mee kon met een vlucht op woensdag. Wel zou het merendeel van de passagiers inmiddels zijn omgeboekt. KLM probeert de groep voor wie dat nog niet is gelukt zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Transavia heeft vooralsnog geen goed zicht op het aantal mensen dat alsnog naar hun bestemming kon reizen, laat een woordvoerder weten. Dat komt doordat declaraties ontbreken. Zo biedt Transavia reizigers de optie aan om elders een ticket te boeken, mocht er geen alternatieve reis via Transavia mogelijk zijn. “Wij betalen dan de eventuele meerprijs, op voorwaarde dat die binnen de redelijke grenzen is. Maar die bonnetjes moeten nog worden ingediend”, aldus de zegsman.

De eigen vluchten van Transavia, dat door de storm woensdag zeventien vluchten moest schrappen, zijn veelal volgeboekt. “Je hebt niet ineens een vliegtuig over, daar zit een probleem. Vliegtuigen die voor vandaag bijvoorbeeld ingepland zijn, zitten ook vol”, legt de woordvoerder uit. Dat de vliegtuigen vol zijn, komt enerzijds door de vakantieperiode die voor de deur staat. Anderzijds heeft Transavia de afgelopen tijd al veel omboekingen moeten verwerken door eerdere annuleringen.

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers de komende dagen rekening moeten houden met meer drukte op de luchthaven als gevolg van omboekingen door luchtvaartmaatschappijen. KLM moest als gevolg van de storm ruim tweehonderd vluchten op Schiphol annuleren. Naast de storm had KLM ook te maken met beperkte baancapaciteit als gevolg van baanonderhoud. Transavia moest in totaal zeventien vluchten schrappen.