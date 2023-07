Oppositie probeert met moties vuurtje kabinetscrisis op te porren

In een kort Kamerdebat over asiel hebben enkele oppositiepartijen moties ingediend over onderwerpen waarover het kabinet tot op het bot is verdeeld en waarover nu een crisissfeer heerst. Een deel van de moties roept het kabinet op nog strengere maatregelen te nemen om de asielinstroom terug te dringen. Andere moties pleiten juist voor een humaner asielbeleid. De meest ‘pikante’ is die van Volt waarin het kabinet wordt opgeroepen niet te tornen aan de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen. Juist dat is nu het grote twist- en mogelijke breekpunt in het kabinet.

VVD-leider en premier Mark Rutte heeft woensdagavond de drie andere coalitiepartijen onder druk gezet om in te stemmen met een quotum op gezinshereniging, zo hebben Haagse bronnen bevestigd. Rutte wil een maximum van tweehonderd nareizigers per maand gaan hanteren. Het gaat daarbij alleen om familieleden van oorlogsvluchtelingen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) ontraadde de motie van Volt omdat die “ontijdig” is. “We zijn hier met het kabinet aan het overleggen.”

Datzelfde zei hij bij een aantal moties van JA21, waarin het kabinet onder meer wordt opgeroepen om te stoppen met het huidige eenstatusstelsel. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geaardheid of geloof, en oorlogsvluchtelingen. De partij van Joost Eerdmans wil ook verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd afschaffen.

Bij de oppositie overheerste een gevoel van ongemak, zoals DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu het verwoordde. In de media lezen de Kamerleden veel over de spanningen in de coalitie over de te varen asielkoers, maar de Kamer hoort niets vanuit het kabinet, zei Kuzu. Op zijn verzoek aan Van der Burg om de Kamer te informeren over de stand van zaken ging de staatssecretaris niet in.