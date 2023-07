Asieloverleg onder meer over tijdelijke stop gezinshereniging

De top van het kabinet spreekt tijdens het asieloverleg onder meer over de optie om gezinshereniging tijdelijk te kunnen stoppen, bevestigen ingewijden na berichtgeving door meerdere media. Vluchtelingen die hier mogelijk kort blijven, zouden geen familie over kunnen laten komen wanneer de asielopvang overbelast is geraakt, zo is het idee. Bronnen benadrukken dat de vier coalitiepartijen nog uitvoerig spreken over deze ‘pauzeknop’.

Beperking van gezinshereniging ligt zeer gevoelig bij de ChristenUnie. Ingewijden zeiden eerder dat dit niet bespreekbaar is voor de gezinspartij. Ook bij D66 ligt deze beperking niet goed. Twijfel is er vooral over de juridische houdbaarheid van zo’n maatregel.

Ook op tafel ligt een asielstelsel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die vanwege persoonlijke redenen een status krijgen of vanwege een oorlogssituatie. Van die laatste groep wordt aangenomen dat ze binnen afzienbare tijd terug kunnen naar hun herkomstland. Zij zouden minder mogelijkheden krijgen om gezinsleden over te laten komen.