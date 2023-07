CU-leider Bikker: we waren bereid om ver te gaan

Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie zegt in reactie op de val van het kabinet dat ze de verschillende voorstellen voor het asielbeleid die op tafel lagen “gewogen” heeft en dat ze bereid was ver te gaan om migratie beheersbaar te houden. Maar dat het met de andere coalitiepartijen niet is gelukt “om te komen tot een pakket dat we gezamenlijk kunnen dragen”.

“Voor ons is een van de waarden die belangrijk is bij voorstellen, dat kinderen opgroeien bij hun ouders, zodat zij voor hen kunnen zorgen. Als gezinspartij staan wij daar voor”, stelt Bikker. De ChristenUnie wil volgens haar een humaan en effectief migratiebeleid. “Dat is nodig. Voor de mensen die het hardst bescherming nodig hebben, in de regio, in Europa en zo nodig in Nederland.”

Maar er moet volgens Bikker ook oog zijn voor de druk op de samenleving. “Daarom is het belangrijk om met elkaar te spreken over maatregelen die zorgen voor beheerste migratie, zeker voor arbeid en óók voor asiel. Daarin waren we bereid om ver te gaan.”

Ze steunt het dat premier Rutte vrijdag het ontslag van het kabinet bij de koning heeft aangeboden en dat hij demissionair met de huidige coalitie een regering wil blijven vormen.