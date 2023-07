Greenpeace: problemen worden opnieuw vooruitgeschoven

“Met de val van het kabinet worden problemen opnieuw verder vooruitgeschoven en verergerd in plaats van opgelost”, zegt Greenpeace in een reactie op de val van het vierde kabinet van premier Mark Rutte.

“Kabinet Rutte IV is een totale mislukking geweest als het gaat om de bescherming van mensen, het klimaat en de natuur”, stelt de actiegroep. “Voor het terugdringen van stikstof en het redden van de natuur is het cruciaal dat er nĂș wordt gehandeld. Op het gebied van klimaat is het te hopen dat de uitvoering van de huidige plannen doorgaat, want de klimaatcrisis wacht niet op politiek Den Haag”.