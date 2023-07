Kabinet vervolgt crisisoverleg over migratie in iets betere sfeer

Het kabinet vervolgt het crisisoverleg over migratie vrijdag in een iets betere sfeer. Dan ligt een nieuwe variant op tafel over de gezinshereniging. Die wordt momenteel onderzocht op onder meer juridische houdbaarheid. Het feit dat de sfeer verbeterd is, betekent nog niet dat de crisis voorbij is, aldus een coalitiebron.

Het kabinet sprak donderdagavond opnieuw urenlang over het beperken van de migratie. VVD-leider en premier Mark Rutte had een dag eerder gedreigd een pakket maatregelen in de ministerraad in stemming te brengen als er donderdagavond geen oplossing zou komen. Daar waren de andere coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA boos over.

Dat de stemming donderdagavond wat verbeterde, kwam volgens meerdere ingewijden omdat Rutte zijn excuses aanbood. Er zal in de ministerraad dan ook niet gestemd worden over een maatregelenpakket. “Het aller acuutste is er vanaf”, zegt een ingewijde. “Maar het blijft heel spannend.” Een andere coalitiebron zegt dat het “nog alle kanten kan opgaan”.

Er zijn in het laatste nachtelijk overleg meerdere varianten besproken om gezinshereniging te beperken. Overeenstemming werd niet bereikt. De onderhandelende kabinetsleden werden het wel eens om een variant door het ministerie van Justitie te laten onderzoeken. Die komt bij het nieuwe overleg op tafel. Over de inhoud wil niemand iets kwijt. Het is niet uitgesloten dat er ook in het weekeinde wordt gepraat.

“Het zijn stevige gesprekken. En het gaat er ook af en toe wel hard aan toe. Maar het raakt ook aan de waarden van alle partijen, dus dan hoort dat er ook bij”, zei minister Rob Jetten (Economische Zaken – D66) bij de inloop van de ministerraad. “Ik denk wel dat er kansen zouden kunnen zijn om eruit te komen. Dat denk ik wel. Maar we zijn er nog niet”, aldus Hugo de Jonge (Volkshuisvesting – CDA).

De VVD eist beperking van de migratie. Ook voor het CDA is dat belangrijk. Rutte moest dat vorig jaar aan zijn fractie beloven om de spreidingswet door de Kamer te krijgen. Die moet asielzoekers eerlijker verdelen over het land. Met de wet kan het kabinet gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen.