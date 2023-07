Natuurmonumenten: val kabinet is geen goed nieuws voor de natuur

Het is voor niemand goed nieuws dat het kabinet is gevallen. “Ook voor de natuur niet.” Dat laat Natuurmonumenten weten in reactie op het klappen van de coalitie vrijdagavond.

“Nederland snakt naar oplossingen, bestuurlijke lef en daadkracht. Zo ook de natuur”, aldus Natuurmonumenten. De natuurbeheerder hoopt dat het (demissionaire) kabinet het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) “onverminderd” doorzet, waar volgens de natuurbeheerder inmiddels breed politiek draagvlak voor is. “De natuur wacht al veel te lang.”