OM vervolgt schippers voor aanvaring op Waddenzee met vier doden

Het Openbaar Ministerie gaat de schippers van een snelveerboot en een watertaxi vervolgen, omdat zij op 21 oktober vorig jaar een aanvaring veroorzaakten in het Schuitengat op de Waddenzee. Bij die aanvaring kwamen drie mensen om het leven en een 12-jarige jongen wordt nog steeds vermist. Ook raakte een aantal mensen zwaargewond. Het OM stelt dat beide schippers, een 33-jarige man uit Harlingen en een 47-jarige inwoner van Terschelling, te hard hebben gevaren. Het OM verwijt beiden dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De zaak tegen een hulpschipper op de veerboot is geseponeerd. Gebleken is volgens het OM dat hij geen enkele invloed heeft gehad op het besturen van het schip.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend ter hoogte van Terschelling. In het Schuitengat, niet de gebruikelijke route voor de veerboot, mag maar 20 kilometer per uur worden gevaren. Uit onderzoek is gebleken dat de snelveerboot een snelheid van 55 kilometer per uur had en de watertaxi voer 28 kilometer per uur. Na het ongeluk meldden veel eilandbewoners dat er vaak veel te hard wordt gevaren op de Waddenzee.

De veerboot voer over de watertaxi heen. Dat kon gebeuren omdat er volgens het OM onduidelijke afspraken waren gemaakt over hoe de boten elkaar zouden gaan passeren. Ook maakte de schipper van de watertaxi op het laatste moment een “onbegrijpelijke en onveilige stuurbeweging”, waardoor de schipper van de veerboot geen andere keus meer had dan over de watertaxi heen te varen. Een van beide schippers raakte door het ongeluk zelf ook zwaargewond.

Het OM verwijt beide schippers ook dat zij schuldig zouden zijn aan het tot zinken brengen van een andere boot met levensgevaar of de dood tot gevolg. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Leeuwarden de zaak tegen beide mannen gaat behandelen, zegt het OM.