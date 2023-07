Opruimen glas vernield monument overleden kankerpatiënten begint

Het opruimen van de glasscherven van het kapotgeslagen monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten begint vrijdag. Het monument, dat bestond uit 67 glaspanelen met hierop de namen van de overledenen, werd in de nacht van 18 op 19 juni vermoedelijk met een hamer vernield. Het verwoeste monument kon nog een tijd worden bezocht, de opruimactie is niet toegankelijk voor publiek.

Als het opruimen is afgerond, worden de plannen voor het herstellen van de gedenkplek uitgewerkt. Na de zomer wordt hier meer over duidelijk.

Nabestaande Norbert Dikkeboom startte een inzamelingsactie voor het herstellen van de gedenkplek. Meer dan 200.000 euro werd ingezameld. “Een ongelooflijke prestatie waar wij enorm dankbaar voor zijn”, zo zei KWF-directeur Carla van Gils eerder.

Voor de vernieling is nog niemand opgepakt.