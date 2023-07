Premier Mark Rutte zegt nog niet te weten of hij zich weer beschikbaar stelt als lijsttrekker van zijn VVD. In een persconferentie waarin hij toelichting geeft op de val van zijn kabinet, zegt Rutte daar “even de tijd” voor te nemen. “Als u het mij nu vraagt, zou ik zeggen: Ja”, gaf de premier zijn standaard antwoord. “Maar het is ook aan de partij.”