Rutte tempert verwachtingen sociaal minimum: marges zijn smal

Minister-president Mark Rutte kan niet beloven dat het kabinet al op Prinsjesdag de stappen zet die een commissie vorige week adviseerde om het sociaal minimum te verhogen. Hij wijst erop dat de financiƫle ruimte voor extra uitgaven op de begroting voor volgend jaar beperkt is.

De commissie concludeerde dat mensen die op of rond het sociaal minimum leven, tot wel enkele honderden euro’s per maand tekort komen. Om armoede effectief te bestrijden, een van de prioriteiten uit het coalitieakkoord, zouden onder meer het minimumloon en de bijstand verder omhoog moeten. De kosten van de benodigde ingrepen raamt de commissie op 6 miljard euro per jaar.

Rutte noemt het rapport van de commissie “een relevant stuk werk”, dat vraagt om “serieuze bestudering”. Maar hij geeft wel alvast een winstwaarschuwing. “Het is natuurlijk wel zo dat de marges smal zijn”, zegt hij. De overheid moet dit jaar al zo’n 30 miljard euro lenen. “Dat kunnen we doen omdat we een lage staatsschuld hebben. Maar dat is natuurlijk ook geen oneindig bezit.”

De regeringspartijen denken verschillend over welk vervolg het onderzoek naar het sociaal minimum moet krijgen. De VVD liet deze week al weten geen heil te zien in het verder verhogen van uitkeringen en hamert op het belang van werk als middel om uit armoede te komen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie vinden het wel belangrijk om snel met de aanbevelingen aan de slag te gaan.