Schouten: asielruzie gaat over meer dan alleen de toon

ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten nuanceert het beeld dat haar partij vooral geschrokken zou zijn van de toon die met name premier Mark Rutte eerder deze week aansloeg in de asieldiscussie. “Ik zit nu bijna zes jaar in het kabinet en dan heb je alle toonhoogtes wel een keertje meegemaakt.” Als dat voor de ChristenUnie reden zou zijn eruit te stappen “dan waren er al heel veel momenten geweest”.

De hoog opgelopen ruzie in het kabinet over het asielbeleid is niet uitgebreid besproken in de ministerraad, zegt Schouten. “Daar gaan we vanavond mee verder.” Wel heeft premier Mark Rutte kort de ministers bijgepraat die afgelopen nacht niet bij het overleg waren. De partijen praten naar verwachting vanaf ongeveer 17.00 uur verder.

Over de naar verluidt iets verbeterde stemming in het kabinet wil Schouten niet al te veel kwijt. Zij zegt dat de bewindslieden tijdens hun reguliere vrijdagse overleg “op een goede, zakelijke manier” gesproken hebben over de dossiers die er naast migratie nog liggen.

Ook als het over asiel gaat, moet wat Schouten betreft de inhoud leidend zijn. Gezinshereniging voor vluchtelingen uit oorlogsgebied is voor haar partij nu eenmaal “een belangrijk ijkpunt”. Maar “het migratievraagstuk is breder dan alleen één punt”, benadrukt zij ook.