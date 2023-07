Schouten over val kabinet: heel zwaar moment

Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) noemt de val van het kabinet een “heel zwaar moment”. Zeker de laatste dagen is volgens haar “ongelooflijk lang en intensief gesproken over een pakket maatregelen”. Daarin zaten maatregelen die voor CU niet makkelijk zijn, maar haar partij was bereid stappen te zetten. Maar de rem op gezinshereniging was niet te dragen voor de partij.

Schouten oogde zichtbaar aangeslagen. “Ik sta hier met een zwaar gemoed”, erkende de minister. Ze voelde een “sterke verantwoordelijkheid” om tot een migratieakkoord te komen, “juist voor mensen die wel recht hebben op opvang, mensen uit oorlogsgebieden.”

Ze benadrukte dat het gezin een kernwaarde voor de partij is en dat heeft zwaar gewogen bij de afweging van het grote pakket aan maatregelen dat voorlag.