Woonbond: val van kabinet verergert wooncrisis op korte termijn

De val van het kabinet verergert “op korte termijn” de wooncrisis, zegt de Woonbond in een reactie. Volgens de bond is bestuurlijke stilstand naast de bestaande problemen in de volkshuisvesting “het laatste dat woningzoekenden en huurders in Nederland kunnen gebruiken”.

Op langere termijn ziet de Woonbond wel kansen, omdat Nederland bij nieuwe verkiezingen kan kiezen voor nieuw beleid dat de wooncrisis kan oplossen. “Maar vandaag de dag hebben mensen niks aan die lange termijn, als je geen dak boven je hoofd hebt of als je je scheel betaalt voor een huis dan wil je zo snel mogelijk verandering.”