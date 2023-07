XR: val kabinet is kans om met politiek te breken

Dat het kabinet is gevallen, “laat vooral het systeemfalen van de politieke klasse zien, met Mark Rutte voorop. Het laat zien dat het eigenbelang van de korte termijn voorgaat op een menselijke opvang van vluchtelingen en het bestrijden van de wooncrisis en de klimaatcrisis”, zegt Extinction Rebellion. Volgens een woordvoerder van de klimaatactivisten is de crisis in Den Haag “een kans om met die politiek te breken”.

Extinction Rebellion heeft meerdere keren een stuk snelweg naast de Tweede Kamer geblokkeerd door met vele honderden medestanders op het asfalt te gaan staan en zitten. Vanaf 9 september wil de groep dat weer doen, maar dan met dagelijkse protesten. Die plannen gaan gewoon door. “Waarom wij de straat op gaan verandert niet, daar is een grotere verandering voor nodig. We gaan door tot onze eisen over fossiele subsidies zijn ingewilligd. Het is nu of nooit voor de mensheid, honderden miljoenen levens staan op het spel.”

Aan de komende verkiezingen zal Extinction Rebellion zelf in elk geval niet meedoen. “Maatschappelijke verandering komt niet uit politieke partijen, die doen niet wat nodig is. We gaan net zolang actievoeren totdat wie er ook gekozen wordt wel moet luisteren naar de wetenschap en beleid uitvoert dat het leven wel beschermt.”