Zieke bisschop Smeets van Roermond doet flinke stap terug

Bisschop Harrie Smeets van Roermond doet een flinke stap terug. Hij blijft weliswaar aan als bisschop, maar zijn ziekte verhindert hem zijn werk als bisschop te doen, maakte het bisdom vrijdag bekend.

De bisschopszetel van Roermond is daarmee “verhinderd”, zoals dat in het kerkelijk recht geregeld is. Dat is het geval “wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen”, aldus het bisdom. Het bestuur van het bisdom is sinds donderdag overgenomen door vicaris-generaal RenĂ© Maessen. “Hij blijft dit toen tot aan het moment waarop de zetel daadwerkelijk vacant raakt”, aldus het bisdom vrijdag in een verklaring.

In een brief aan priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en kerkbesturen in het bisdom laat Smeets weten dat dit besluit hem zwaar valt. “Het ligt niet in mijn aard om een opdracht niet af te maken”, schrijft Smeets. “Maar sinds het bekend worden van mijn ziekte heeft het mij veel moeite gekost om mijn werk te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te blijven komen en contacten te onderhouden. Een tijd lang ging dat ook redelijk goed, maar ik moet nu constateren dat mijn krachten uitgeput zijn. Het is op!”

Komend weekend wordt deze boodschap in de Limburgse kerken voorgelezen. Twee jaar geleden werd bij Smeets een hersentumor gevonden, en begin dit jaar nog een tweede tumor. De artsen lieten hem vervolgens weten dat zij niets meer voor de bisschop kunnen doen. Alle behandelingen zijn stopgezet. “Sindsdien zijn mijn krachten achteruitgegaan”, schrijft Mgr. Smeets. “Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag zou willen en dat ik niet meer in staat ben het bisdom te besturen.”