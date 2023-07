Bouwend Nederland: val kabinet moet niet leiden tot stilstand

De val van het kabinet moet niet leiden tot stilstand op belangrijke thema’s zoals stikstof, de energietransitie en mobiliteit. Dat zegt Bouwend Nederland in een reactie die is geplaatst op de eigen website. “Die oproep doen wij aan de Tweede Kamer nu het kabinet is gevallen. Op deze belangrijke dossiers kan stilstand leiden tot economische achteruitgang.”

“Ons land kan zich stilstand in het stikstofdossier niet veroorloven. Woningzoekers kunnen daar niet nog langer op wachten, de energietransitie moet doorgaan en ook de Nederlandse infrastructuur moeten we in topconditie houden. Dat kan alleen als we blijven werken aan de oplossing van het stikstofprobleem. Stilstand is achteruitgang”, zegt voorzitter Arno Visser van de brancheorganisatie.

Bouwend Nederland zegt het belangrijk te vinden dat de Kamer het demissionaire kabinet de uitvoering van de ingezette koers om stikstofreductie te realiseren voort laat zetten. “Concreet betekent dat de onlangs geopende vrijwillige stoppersregeling en de daarop nog te volgen innovatie- en verplaatsingsregeling die eraan zitten te komen uitgevoerd moeten kunnen blijven worden. Zo krijgen boeren sneller duidelijkheid, kan de natuur sneller herstellen en is er perspectief op het weer opstarten van bouw en infra.”

De organisatie pleit ervoor dat de stikstofruimte die gewonnen wordt door de uitkoop van piekbelasters bijgehouden gaat worden in een landelijke stikstofbank. Die kan de ruimte vervolgens verdelen over natuurherstel, boeren en nieuwe economische ontwikkelingen zoals bouw en infra. Ook provincies moeten in de uitwerking van hun stikstofplannen de woningzoekers niet vergeten, aldus Bouwend Nederland.

“Het is treurig dat de bouw en infra krimpen terwijl groei nodig is”, aldus Visser. “Het parlement mag niet onnodig op de handen zitten, maar dient de economie in het oog te houden en dus ook nu alles in het werk te stellen om onder meer bouw en infra aan de gang te houden. Voorkom vertraging op zulke belangrijke onderwerpen.”