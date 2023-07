Brandweerwagen vat vlam tijdens blussen strobrand in Limburg

Een waterwagen van de brandweer heeft zaterdagmiddag vlam gevat tijdens het blussen van een brand in het buitengebied van het Limburgse dorp Grashoek. De brandweer was uitgerukt nadat tijdens het persen van strobalen op een veld de persen in brand vlogen, waarop het vuur oversloeg naar de akker. Ook vloog een naburig bosperceel vervolgens in brand.

De brandweer rukte met groot materieel uit om de grote brand te blussen. Daarbij zette de brandweer vier tankautospuiten en vier waterwagens in. Daarbij is een van de waterwagens waarschijnlijk in brand geraakt nadat het voertuig het stoppelveld ingereden was, en strodeeltjes door de hete remmen vlam vatten.

Uiteindelijk is de brand beperkt gebleven tot zo’n 400 vierkante meter akkerland en 250 vierkante meter bos. Rond 17.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Wel is de brandweer nog enige tijd bezig met nablussen. De door het vuur beschadigde brandweerwagen moet nog worden weggesleept, wat niet zo eenvoudig is omdat door de brand de remmen zijn vastgelopen, zei een woordvoerder van de brandweer.