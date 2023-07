Onduidelijk wat kabinetsval precies betekent voor stikstofbeleid

Het is nog onduidelijk wat de val van het kabinet precies betekent voor een aantal grote dossiers, waaronder het stikstofbeleid. Dat zou juist dit najaar verder uitgewerkt worden, evenals de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige landbouw die in plaats zouden komen van het landbouwakkoord. Het ministerie van Landbouw zegt “zo veel mogelijk te doen”, maar uitstel is “onvermijdelijk” waarschuwde demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond.

Het ministerie benadrukt dat zaken die al in gang zijn gezet voor een groot deel uitgevoerd kunnen worden. “Het is en blijft belangrijk om stappen te zetten op gebied van natuurherstel en aanpak stikstof”, aldus een woordvoerster. Hoewel het departement zegt waar mogelijk verder te gaan met beleid, hangt dat wel af van “de ruimte die de Tweede Kamer ons geeft”.

De Tweede Kamer bepaalt straks met welke onderwerpen het kabinet verder kan, en welke onderwerpen ‘op ijs’ worden gezet. Pas als het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, kan het aan de slag met die dossiers.

Rutte noemde het stikstofbeleid en de toekomst voor zowel boeren als de natuur als voorbeelden van “de nodige urgente thema’s die ook om besluiten vragen”. “Het is spijtig dat dat uitstel er nu onvermijdelijk toch komt”, voegde de demissionair premier eraan toe.