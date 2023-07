Ontploffing bij voordeur woning in Leiden, geen gewonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij de voordeur van een woning aan de Meerhof in Leiden iets ontploft. De politie spreekt van een poging tot brandstichting. De woning in het Bos- en Gasthuisdistrict liep veel schade op. Niemand raakte gewond.

De bewoners van de woning schrokken volgens de politie rond 02.00 uur wakker van de knal. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vraagt getuigen zich te melden.

Dit jaar zijn in het land al vaker ontploffingen bij en beschietingen van woningen en bedrijfspanden geweest, zoals in Amsterdam en Rotterdam. In Rotterdam en omliggende gemeenten gaat het dit jaar al om meer dan 75 incidenten.