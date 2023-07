Rijkswaterstaat: onweer en hagel gevaarlijk op weg en water

Het wordt zondag oppassen in het verkeer en op het water tijdens de onweersbuien en verwachte windstoten. Felle onweersbuien zijn gevaarlijk voor weggebruikers, waarschuwt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De buien kunnen eveneens invloed hebben op het treinverkeer. De NS raadt reizigers aan goed de weersverwachting in de gaten te houden en de reisplanner te raadplegen.

“Tijdens onweersbuien is sprake van gevaarlijke rijomstandigheden”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat naar aanleiding van code geel die zondagmiddag in een groot deel van Nederland geldt en code oranje die op zondagmiddag voor vier provincies is afgekondigd. “Automobilisten moeten goed opletten en voor vertrek de weers- en verkeersinformatie checken. Als je op de weg wordt overvallen door noodweer, ga dan niet stilstaan op de snelweg maar ga een veilige plek opzoeken. Ook raden we automobilisten aan om rustiger te rijden en hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.”

Rijkswaterstaat waarschuwt met name ook waterrecreanten. “Met mooi weer zien we heel veel recreanten op het water. Ook zondag verwachten we dat er weer heel veel watersporters op pad gaan. Voor die mensen geldt z├ęker dat ze de weersverwachting goed in de gaten moeten houden. Zij moeten bij naderend onweer onmiddellijk van het water af. Met onweer en windstoten wil je niet op het water zitten.”

De woordvoerder benadrukt dat de waarschuwingen niet alleen gelden voor de provincies waarvoor code oranje is afgekondigd, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. “In het hele land moeten mensen alert zijn en rekening houden met forse regenbuien en onweer, ook in gebieden waar code geel geldt.”

Het KNMI waarschuwt naast onweer ook voor hagelstenen van 2 tot 4 centimeter en harde windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.