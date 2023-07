Gewonde na melding aanval wolf, politie schiet dier dood

De politie heeft zondagochtend in het Drentse dorp Wapse een dier doodgeschoten na een melding van een aanval door een wolf. Dat bevestigen de politie en de gemeente Westerveld, waar Wapse onder valt, na berichtgeving in meerdere media. Volgens een politiewoordvoerder moet nog worden bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat, “maar lijkt het daar sterk op”.

De politie laat weten dat er zondag rond 07.00 uur een melding binnenkwam van een wolf op een terrein aan de straat Ten Have in Wapse. “Door toedoen van het dier was een persoon gewond geraakt”, aldus de zegsman.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Westerveld gaat het om een schapenboer, die gewond raakte toen hij zijn dieren tegen de wolf probeerde te beschermen. De boer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zegt ze.

De burgemeester van Westerveld heeft besloten dat de wolf moest worden afgemaakt. Het dier is voor onderzoek weggevoerd, zegt de woordvoerder van de gemeente. Ook is kennisorganisatie BIJ12 op de hoogte gesteld van de aanval. Omdat enkele schapen door de wolf waren verwond, kwam ook een dierenarts ter plaatse.

Volgens RTV Drenthe had de schapenboer een wolfwerend hek om zijn terrein staan, maar is de wolf daar onderdoor gekropen. Toen de boer het dier met een hooivork en schep probeerde weg te jagen, werd hij in zijn arm gebeten. Daardoor raakten zijn pezen beschadigd, schrijft de regionale omroep. De politie en de gemeente Westerveld kunnen de details over de aanval nog niet bevestigen.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is. De organisatie Wolven in Nederland, waar mensen melding kunnen maken als ze een wolf hebben gezien, zegt te weten van de aanval, maar kan nog niet meer informatie geven over wat er precies is gebeurd.