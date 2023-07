TikTok volgers kopen: mag dat eigenlijk? En heeft het zin?

Er zijn inmiddels talloze influencers, voetballers, muzikanten en andere bekende mensen die geld verdienen met hun TikTok account. Ze hebben allemaal één ding gemeen: veel volgers. Het zijn vooral jongeren die het ook zien zitten om veel volgers te hebben en zo geld te verdienen. De kans op betaalde samenwerkingen wordt natuurlijk groter wanneer je meer volgers hebt. Bedrijven gaan nu eenmaal liever in zee met grotere accounts. Het is dan ook niet zo gek dat het kopen van volgers op TikTok een dienst is waar veel mensen over de hele wereld gebruik van maken. Maar mag dat eigenlijk wel? En heeft het zin?

Mag je gekochte TikTok volgers gebruiken?

Door een korte zoektocht op Google zie je meteen dat veel mensen zich afvragen of het eigenlijk wel toegestaan is om TikTok volgers te kopen. Het antwoord op deze vraag is niet zo simpel te geven als dat het lijkt. Als particulier is het niet strafbaar en krijg je geen boete of straf als je besluit om TikTok volgers aan te schaffen, maar als influencer of ondernemer op Instagram wordt het wel afgeraden. Op het moment dat je namelijk geld verdient met TikTok doordat je een samenwerking bent aangegaan en bijvoorbeeld een product promoot, is het niet meer toegestaan is om volgers te kopen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt het nauwkeurig in de gaten en kan stappen kan ondernemen. Uit onderzoek van Pilotfishmedia blijkt echter dat merken zoals Nike en Calvin Klein soms tot wel 45% over nepvolgers beschikken.

Het is bij het kopen van volgers wel van groot belang om te kiezen voor betrouwbare en hoogwaardige bronnen. Alleen op die manier kun je je profiel voorzien van volgers zonder dat TikTok ze als nep of van lage kwaliteit beschouwt en je accounts geblokkeerd worden.

Waar moet je op letten?

Veel mensen die besluiten om TikTok volgers te kopen komen erachter dat het niet zo makkelijk is als gedacht. Dit komt met name door het feit dat er een aantal belangrijke zaken zijn waar je op moet letten. Doe je dit niet dan is de kans groot dat het niet het effect sorteert wat je zou willen hebben.