12 jaar voor asielzoeker die hete olie over vrouwen azc gooide

De rechtbank in Maastricht heeft een 43-jarige Iraanse asielzoeker maandag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De man bekende op 27 januari vorig jaar hete olie te hebben gegooid naar twee medewerksters van het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen. De slachtoffers raakten daardoor voor hun leven verminkt. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden zeven jaar gevangenisstraf geëist. Maar dat vindt de rechtbank gezien de gruwelijkheid van de daad veel te laag.

De vrouwen kwamen af op een brandalarm in de keuken op de derde verdieping van het azc. De verdachte had dat met in brand gestoken papier geactiveerd. Daarvoor had hij vijf flessen zonnebloem- en frituurolie gekocht en die in twee pannen aan de kook gebracht. Toen de vrouwen de trap op liepen om te kijken wat er aan de hand was, werden ze met gloeiend hete olie overgoten. Ze raakten zeer ernstig gewond. Anderhalf jaar later worden zij nog steeds behandeld voor de gevolgen van de aanval.

De man had die dag gehoord dat hij zou worden uitgezet. Hij wilde dit voorkomen door in de gevangenis terecht te komen.

“Deze vreselijke daad zal de slachtoffers levenslang achtervolgen”, aldus de rechtbank, die spreekt van weerzinwekkend, abject en laf handelen door de verdachte. “Ten koste van mensenlevens ging hij liever de gevangenis in dan terug naar zijn thuisland.”

De rechtbank had ook kritiek op de overheid. Hoe kan het dat de man na twee eerdere afwijzingen nog steeds in een azc verbleef, aldus de rechtbank. “Hij had het land helemaal niet in gemogen en eenmaal binnen had hij uitgezet moeten worden.”

De rechtbank bepaalde dat de samenleving tegen een herhaling door deze man of door anderen in azc’s beschermd moet worden. Een te lichte straf zou mogelijk tot navolging in andere azc’s leiden. Mede daarom krijgt de man de maximumstraf voor dit soort misdaden.

Beide slachtoffers lieten weten zich gehoord te voelen door de uitspraak van de rechtbank. Een van hen hoopt dat door deze zaak het onderwerp veiligheid op de werkvloer bij de azc’s meer aandacht krijgt. “De psychische problematiek op de werkvloer wordt steeds groter en complexer”, liet een van de vrouwen weten.