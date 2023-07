Bij Venlo opgepakte Franse verdachten smokkel lachgas weer vrij

Twee Franse verdachten die afgelopen vrijdag in Venlo wegens vervoer van lachgas in Venlo waren opgepakt, zijn weer vrij. De rechter-commissaris heeft hen maandag laten gaan. De man van 19 en vrouw van 40 wilden in hun auto 240 kilo lachgas vanuit Duitsland via Nederland naar Belgiƫ vervoeren, maakte het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekend.

De marechaussee vond tijdens een controle van hun auto in Venlo ruim zestig flessen lachgas met een totaal netto gewicht van 240 kilo. Daarmee hadden volgens het OM zo’n 30.000 ballonnen gevuld kunnen worden.

De rechter-commissaris heeft maandag het door het OM gevraagde verlengen van het voorarrest voor de 19-jarige afgewezen. Ook de 40-jarige mocht onder voorwaarden haar proces in vrijheid afwachten.

Lachgas is in Nederland sinds 1 januari dit jaar verboden. Het mag dus ook niet via Nederland naar een ander land vervoerd worden. Doel van dit verbod is het recreatief gebruik ervan terug te dringen. Lachgas mag wel nog gebruikt worden voor medische en technische toepassingen, of als toevoeging aan levensmiddelen.

Op 26 juli moet het tweetal zich voor de rechter verantwoorden. Op de twee wordt snelrecht toegepast, laat het OM weten.