Laatste asielvoorstel: na toets objectieve criteria pauzeknop

De details van het asielvoorstel waarover het kabinet vrijdagavond is geklapt, zijn maandagmiddag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan grofweg de criteria en andere voorwaarden op basis waarvan een tijdelijke rem zou worden gezet op nareizigers van oorlogsvluchtelingen.

In het laatste voorstel staat dat de pauzeknop zou worden gebruikt om de asielketen op orde te krijgen zodat weer humane opvang, voorzieningen en bescherming konden worden geboden. Ook was het plan dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) in die periode versneld uit asielzoekerscentra moesten worden geplaatst.

Deze pauzeknop zou alleen juridisch haalbaar zijn als Nederland een tweestatusstelsel zou invoeren. Het gaat daarbij om een onderscheid tussen vluchtelingen die vanwege hun geaardheid of politieke opvattingen niet naar hun land terug kunnen, en oorlogsvluchtelingen. Het laatste voorstel ging om een tijdelijke beperking van nareizigers van oorlogsvluchtelingen.

In het voorstel staat dat er op basis van objectieve criteria tot een tijdelijke nareisstop kan worden besloten. Het gaat daarbij onder meer om het verwachte aantal asielzoekers, de opvangcapaciteit en de druk op voorzieningen zoals zorg en onderwijs. Pas na een politiek besluit kan de pauzeknop worden ingedrukt, en weer uitgezet. Een onafhankelijke toets en advies door een onafhankelijke toezichthouder zouden hiervoor mede de basis vormen.

De beperking zou niet gelden voor al in Nederland verblijvende vluchtelingen, die voor het levensonderhoud en de huisvesting kunnen zorgen van hun gezin. Deze gezinsleden mogen wel overkomen.