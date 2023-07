Politie: nog onbekend hoeveel aangiften er zijn na incident wolf

Het is nog onduidelijk hoeveel aangiften er binnenkomen bij de politie naar aanleiding van het incident met een wolf zondag in Drenthe. “Daar hebben we nu nog geen overzicht van”, laat een woordvoerster weten.

Eerder kondigden de Faunabescherming en Animal Rights aan dat ze aangifte doen tegen burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld en een schapenboer die zondag gewond raakte door een wolf. De organisaties vinden dat het beschermde dier niet had mogen worden gedood.

De hobbyboer uit het Drentse dorp Wapse probeerde de wolf van zijn terrein te verjagen, omdat het dier enkele van zijn schapen had doodgebeten en nog steeds binnen de afrastering rond het terrein was. Daarop viel de wolf hem aan. De locoburgemeester van Westerveld gaf ongeveer een uur na het incident opdracht om de wolf dood te schieten, na overleg met burgemeester Jager en de politie.

Als er aangiften binnenkomen, dan worden die beoordeeld door het Functioneel Parket, zegt de politiewoordvoerster. Volgens haar zijn inmiddels diverse getuigen van het incident gehoord en komt er een toetsing van de inzet van de politie. “Dat gebeurt altijd als de politie een wapen gebruikt.”

De wolf is doodgeschoten door een hondengeleider van de politie. “Die is hiervoor opgeleid en toegerust”, aldus de woordvoerster. Het gebeurt volgens haar wel vaker in deze regio dat de politie een dier moet doden, bijvoorbeeld als er wild is aangereden. “Maar dit was wel een bijzonder geval.”

Een woordvoerster van de gemeente Westerveld liet eerder weten de aangiften af te wachten. “We willen eerst kennis nemen van de inhoud van de aangiften en zullen ze dan intern bespreken en kijken dan wat we ermee doen.”