Gewonde door brand in woning in Almelo

Bij een brand in een woning in Almelo is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer liep brandwonden op en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de brandweer.

De brand aan de Nieuwstraat woedde aan het begin van de nacht. Volgens de brandweer ging het om een felle brand, die veel schade heeft veroorzaakt. De bewoner met brandwonden kon door een huisgenoot naar buiten worden gebracht.

Volgens de brandweer wonen op hetzelfde adres in totaal vier huurders. De bewoners kunnen niet terug naar hun woning. Voor hen wordt een vervangende woonruimte gezocht. De oorzaak van de brand is onbekend.