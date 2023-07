Ook Sophie Hermans wil geen lijsttrekker van de VVD worden

Ook Tweede Kamerfractievoorzitter Sophie Hermans wil geen lijsttrekker van de VVD worden. Er vallen steeds meer kanshebbers af en Dilan Yesilgöz lijkt de belangrijkste kandidaat te worden om Mark Rutte als partijleider op te volgen.

“Of ik lijsttrekker van de VVD wil worden? Die vraag is mij een aantal keer gesteld. Ik wil daar nu helderheid over geven. Die ambitie heb ik niet”, twitterde Hermans dinsdagavond.

Justitieminister Yesilgöz zei eerder op de dag na te denken over het lijsttrekkerschap. Haar naam zingt al lang rond als potentiële opvolger van Rutte die maandag aankondigde na dertien jaar premierschap niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

“Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. Op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen”, zei Yesilgöz tegen de NOS. Ze vindt dat “het grote stappen zijn; dus dat moet je goed wegen ja”.

Ook de naam van stikstofminister Christianne van der Wal wordt nog genoemd, maar zij heeft nog geen uitsluitsel gegeven.

Andere kandidaten hebben al laten weten niet in het gat te willen springen dat Rutte achterlaat. Edith Schippers, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de liberalen, liet maandag direct al weten niet beschikbaar te zijn. Ze keerde dit jaar terug in de nationale politiek na jaren van afwezigheid.

Ook Klaas Dijkhoff maakte duidelijk geen belangstelling te hebben. Hij is nog steeds populair bij de kiezers bleek uit een peiling van EenVandaag. Hij stapte in 2021 uit de landelijke politiek. Ook oud-defensieminister Jeanine Hennis geeft aan geen lijsttrekker te willen worden.

Later deze week maakt de VVD bekend hoe het verder gaat. Tot dusver heeft alleen oud-Kamerlid André Bosman te kennen gegeven de nieuwe partijleider te willen worden. Zijn kansen worden niet groot geacht als hij het moet opnemen tegen Yesilgöz.