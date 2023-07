Lidl haalt kip met veel te late houdbaarheidsdatum terug

Op een aantal kipproducten van de Lidl staat een houdbaarheidsdatum, 17 augustus, die een maand later is dan de bedoeling was. De super vraagt de klanten het vlees niet te eten en terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om kipfilet 800 gram met streepjescode 4056489764281, kipdijfilet 800 gram met streepjescode 4056489860648, kipfiletblokjes 400 gram met streepjescode 4056489764311, kipgehakt 400 gram met streepjescode 4056489860662 en kiphaasjes 350 gram met streepjescode 4056489764304.

Ze zijn verkocht in verschillende filialen in ons land.