Natuurorganisaties opgelucht na nipte instemming natuurherstelwet

Natuurorganisaties zijn opgelucht nu het Europees Parlement nipt heeft ingestemd met de invoering van een Europese natuurherstelwet. “Die wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst zeker te stellen”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF) namens meerdere natuurorganisaties.

Groen licht voor de natuurherstelwet was hard nodig, vervolgt Haanraads, zodat “we echt werk kunnen maken” van natuurherstel in Europa. Haar reactie is ondertekend door dertien natuur- en milieuorganisaties, waaronder Landschappen NL, Natuurmonumenten, IUCN Nederland, Greenpeace en de Waddenvereniging.

Het Europese Climate Action Network (CAN) is blij dat een meerderheid van de EuroparlementariĆ«rs voor de invoering van de natuurherstelwet stemde. Daarmee luisteren ze naar de wetenschap, benadrukt CAN. “Vrijwillige maatregelen om de natuur te herstellen zijn niet effectief gebleken.” Zo is de huidige Europese Vogel- en Habitatrichtlijn er volgens CAN niet in geslaagd om aantasting van de natuur tegen te gaan.

CAN hoopt dat het voorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans daar verandering in kan brengen. Instemming is erkenning voor de Europese biodiversiteitscrisis en “hoe die ons klimaat en ons welzijn kan verwoesten”, vindt de organisatie. Groen licht is echter alleen nog maar de eerste stap, zegt CAN.

Het parlement wil wel dat ambities in het wetsvoorstel voor natuurherstel worden afgezwakt. De bedoeling is dat er dit najaar een definitief akkoord komt tussen lidstaten en het EU-parlement.