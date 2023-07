Extra treinen ’s morgens vroeg en ’s nachts voor Vierdaagse

De NS en de regionale spoorvervoerder Arriva laten van zaterdag tot en met volgende week vrijdag extra en langere treinen van en naar Nijmegen rijden vanwege de Vierdaagse. De Vierdaagsefeesten beginnen zaterdagmiddag en de 105e Vierdaagse gaat dinsdag van start.

Er rijden zowel ’s morgens heel vroeg als ’s nachts meer treinen, zodat wandelaars op tijd aan de start kunnen komen en feestvierders in de vroege uurtjes nog naar huis kunnen. De NS rijdt met extra en langere treinen van en naar Utrecht, Zwolle en Den Bosch. Volgende week vrijdag, op de dag van de intocht van de Vierdaagse, rijdt er de hele dag een pendeltrein tussen Arnhem Centraal en Nijmegen, aldus de vervoerder.

Arriva sluit aan op de NS-dienstregeling en zet in de richtingen Doetinchem en Tiel extra materieel in. Op de Maaslijn tussen Nijmegen en Noord-Limburg rijdt van 18 tot en met 22 juli in de nachtelijke uren elk half uur een trein.

Zowel NS als Arriva raadt reizigers dringend aan om vooraf een (retour)ticket te kopen. Op het centraal station in Nijmegen is het tijdens de Vierdaagse heel erg druk en dat leidt tot lange wachtrijen. De NS zet voor het station in Nijmegen poortjes neer om mensen gedoseerd toe te laten op de perrons. Dat is nodig voor de veiligheid van de reizigers, aldus de NS.